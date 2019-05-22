Партия Гриценко идет на выборы в Раду с тремя политсилами, которые возглавляют Томенко, Катеринчук и Добродомов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Гриценко сообщил на своей странице в Facebook.

"Указ издан - выборы 21 июля. Наша команда "Гражданская позиция совместно с партиями "Народный Контроль" (Дмитрий Добродомов), "Родная Страна" (Николай Томенко) и "Европейская партия Украины" (Николай Катеринчук), усиленная профессионалами в ключевых сферах - вместе идем на выборы. Формировать новый парламент и новое правительство на новых ценностях - профессионализма, честности и нулевой толерантности к коррупции", - написал он.

По словам Гриценко, как только Координационный Совет партии принял решение - руководителем Центрального избирательного штаба назначен Андрей Мисика, глава Исполкома партии "Народный Контроль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роспуск Рады и досрочные выборы поддерживаем", - Гриценко

"Под руководством Андрея Мисика Центральный избирательный штаб уже разворачивается и будет работать в том же (известном журналистам) здании на Подоле по адресу: улица Ильинская, 22", - добавил лидер партии "Гражданская позиция".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий издал распоряжение, согласно которому внеочередное заседание Рады назначено на 22 мая 2019 в 12:00.