Зеленский назначил Геруса представителем Президента в Кабмине (обновлено)

Указ размещен на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины", - говорится в указе.

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Андрей Герус - глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. Родился в 1982 году в г. Нововолынск Волынской области. В 2004 году окончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, экономический факультет, специальность - экономическая кибернетика. С сентября 2013 учится на программе МВА в Гренобльском школе бизнеса (г.. Лондон).

В августе 2014 был назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЭКУ работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал" (в компании с 2007 года). После освобождения из НКРЭКУ летом 2015 вернулся в компанию на должность исполнительного директора.

18 апреля Владимир Зеленский представил его как члена своей команды, отвечающего за вопросы энергетики, ЖКХ и антимонопольного регулирования.