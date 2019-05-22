Вопрос не в должности. Вечером все четко объясню, - Зеркаль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Спасибо за все ваши эмоции (без исключения). Они вдохновляют! Парадоксы с указом 309 порождают слухи и непонимание. Лично я не люблю таким образом держать людей в напряжении. Поэтому вечером дам четкое объяснение", - написала Зерекаль

"Сейчас могу сказать – вопрос не в должности", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД Зеркаль отказалась быть заместителем руководителя Администрации Президента Зеленского, - источники

Как сообщалось, 21 мая 2019 года президент Украины Зеленский подписал указ №309/2019 о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. Документ был обнародован на сайте главы государства. Однако позже данный указ исчез с президентского сайта.

В то же время интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщает, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.