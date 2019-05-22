Пропорциональная система с закрытыми списками не менее коррупционная, чем мажоритарная, - Айвазовская

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает Цензор.НЕТ.

"Законопроекта "О выборах народных депутатов" от президента нет до сих пор, потому широким остается только взгляд удивления. Пропорциональная система с закрытыми списками имеет самый низкий рейтинг поддержки общества, а также не менее коррупционная, чем мажоритарная. При мажоритарной системе политическая коррупция менее элитарная. Когда бы законопроект не был подан, регламент уже нарушен, а любые действия относительно избирательного законодательства нельзя называть реформой. Ею является избирательные права в отношении различных групп граждан, неотвратимость наказания и пропорциональность санкций, а также конкурентная избирательная система, которой является пропорциональна с открытыми списками", - рассказала она.

"Об императивном мандате еще хуже история. "Закон о партийной диктатуре" (ЗУ "О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе) был признано неконституционным Решением КСУ в 2017 году (дело об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка политической партии) от 21 декабря 2017 года № 3-р / 2017). В мотивировочной части решения указывалось, что из содержания присяги народного депутата Украины и статей 79-81, 84 Основного Закона Украины следует принцип свободного депутатского мандата, согласно которому народный депутат Украины берет на себя обязательство выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, то есть при осуществлении депутатских полномочий представлять весь украинский народ. Из логики решения КСУ четко понятно, что голосование против линии партии / фракции не противоречит Конституции. Поэтому, применять норму об императивном мандате в части партийной ангажированности можно только на основе Конституции в случае невхождения или выхода из состава фракций, впрочем, на основе закона, которого нет. Примененная практика по отдельным депутатам, в частности, Николаю Томенко, обжалуется в Европейском суде по правам человека", - добавила Айвазовская.

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"Коллеги-юристы Гражданская сеть ОПОРА подготовили замечания, рекомендации относительно имперетивного мандата, которые в разный период времени высказывались относительно Украины:

В Заключении Венецианской Комиссии относительно Закона о внесении изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 определено, что сохранение предложенной процедуры в Конституции предоставляет партиям возможность отменять результаты выборов. Это также может привести к ослаблению самой Верховной Рады из-за вмешательства в свободный и независимый мандат депутатов, которые отныне не обязательно будут следовать своим убеждениям для того, чтобы сохранить членство в парламенте. Как отмечалось Комиссией в предыдущем выводе, привязка мандата народного депутата к членству в парламентской фракции также несовместима с другими конституционными положениями, учитывая то, что члены парламента должны представлять народ, а не свои партии. Поэтому Комиссия настоятельно рекомендовала исключить из текста Конституции пункт 6 части второй статьи 81 и часть шестую статьи 81. Зато, следует четко гарантировать свободный и независимый мандат депутатов.

В п. ііі п. 11 Резолюции 1364 (2004) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Политический кризис в Украине" Ассамблея призвала партии и блоки, парламентские фракции и группы, представленные в Верховной Раде, немедленно решить свои проблемы мирным путем средствами открытого диалога, путем полного учета рекомендаций Венецианской комиссии при внесении изменений в Конституцию и, в частности, пересмотра своей позиции относительно императивного мандата народного депутата; В п 14. Резолюция 1466 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "О выполнении обязанностей и обязательств Украины" Парламентская Ассамблея напомнила требования своей резолюции 1364 (2004) и выражает глубокое сожаление, что конституционные изменения от 8 декабря 2004 года, одобренные как часть пакетного соглашения для прекращения политического кризиса, содержат положения, которые Венецианская комиссия неоднократно признавала такими, которые не отвечают принципам демократии и верховенству права, в частности относительно императивного мандата народных депутатов.

В п.9 резолюции 1549 (2007) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине" парламентская ассамблея подтвердила свою позицию, что отзыв народных представителей политическими партиями ( "императивный мандат") является неприемлемым в демократическом государстве. Следует изъять соответствующие конституционные положения согласно рекомендациям Венецианской комиссии 2004, подобные положения нужно исключить из общего законодательства. Ассамблея выразила уверенность, что последовательная политическая программа, ответственное и преданное членство в партии, а также тщательный отбор партийных кандидатов являются более эффективными инструментами поощрения партийной и фракционной дисциплины

В п. 7.1 Резолюции 1755 (2010) Парламентская Ассамблея Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине" подтвердила свое убеждение, что императивный мандат, введенный конституционными изменениями 2004 года, противоречит европейским демократическим стандартам

В п. 77 Кодекса надлежащей практики относительно политических партий принятый Венецианской Комиссией на 77 пленарной сессии (Венеция, 12-13 декабря 2008 года) определено, что партийные программы не являются сделками, обязательственными в правовом отношении, их соблюдения нельзя требовать в правовом порядке, и все европейские государства полагаются на принцип представительной демократии, который исключает императивный мандат.

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Согласно Заключению по закону о внесении изменений в законодательство о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов в Украине, принятого Венецианской Комиссией на 71 пленарной сессии (Венеция, 1-2 июня 2007 года) в европейских странах общепринятой и распространенной является теория свободного мандата представителей. Согласно этой теории, члены парламента рассматриваются как представители всего народа и ответственные только перед своей совестью. Вследствие этого они обязаны соблюдать только закон, и никакие другие приказы или инструкции не могут быть обязательственными для них. Некоторые конституции даже запрещают возможность давать инструкции депутатам (Бельгия, Франция, Германия, Италия, Швейцария). Вне Европы императивный мандат существует в таких странах, как Китай, Индия, Нигерия, Южная Африка, Куба, Вьетнам или Северная Корея. Отзыв депутатов политическими партиями отражает подобные положения Конституции Украины, которые были строго раскритикованы Венецианской Комиссией в прошлом на том основании, что они нарушают принцип свободного и независимого мандата депутатов, вводя императивный мандат, несовместимый с традиционной и общепринятой доктриной представительной демократии. В пункте 22 вывода указано, что политические конфликты не должны решаться такими жесткими нормами: демократические принципы требуют, чтобы конфликт решался через свободные дискуссии между политическими партиями и обществом в целом. Запретом перехода депутата из одной политической группы в другую, особенно если такой переход является необходимой платой за политическое, социальное и экономическое развитие, заверенный обществом, эти изменения резко разрывают связи между гражданским обществом и парламентом."

В соответствии с пп. 9, 12 Заключения по проекту закона о внесении изменений в закон "Об уставе народных депутатов Украины", принятого Венецианской Комиссией на 72 пленарной сессии (Венеция, 19-20 октября 2007 года) определено, что введение элементов императивного мандата разрушит свободу депутатов, которые будут обязаны действовать в соответствии с решениями, принятыми высшим органом их партии, если они не хотят быть лишены своих полномочий. Хотя власть партии явно будет усилена, не должно остаться незамеченным то, что даже необходимость повышения партийной дисциплины не оправдывает введение императивного мандата. Более того, такое решение не позволяет депутатам свободно общаться с избирателями и соответственно реагировать на изменения общественного мнения. Наконец, он укрепляет власть руководящих органов партии, в то время как политические конфликты преимущественно должны решаться путем свободных дебатов между политическими партиями и обществом в целом. Учитывая то, что проект Закона о внесении изменений снова предлагает решение, несовместимые с европейскими стандартами, и несмотря на его четкую конституционную основу, Венецианская Комиссия решительно рекомендует его устранение из украинского правового порядка. Украинская власть должна также рассмотреть изменения в статью 81 Конституции с целью исключения положений, которые вводят императивный мандат для членов Верховной Рады.







