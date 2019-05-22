Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"21 мая 2019 года Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Верховной Радой Украины на внеочередном заседании 22 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

"Уважаемый Владимир Александрович! В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины (исх. № 01-01 / 370 от 21 мая 2019 г.) мной было выдано Распоряжение о созыве такого заседание 22 мая 2019 года в 12:00. В то же время, в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в письме Парубия Зеленскому.

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Стоит отметить, что согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады, парламентарии рассмотрят два законопроекта: о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон о публичных закупках, однако номера документов отсутствуют.

Вместе с тем, законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках зарегистрирован в Раде под №10317.



