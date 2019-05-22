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22.05.19 11:08

Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании. ДОКУМЕНТ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во вторник направил письмо на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения парламентом Украины на внеочередном заседании, созванном на среду.

Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"21 мая 2019 года Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий направил письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Верховной Радой Украины на внеочередном заседании 22 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

"Уважаемый Владимир Александрович! В связи с Вашим обращением о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины (исх. № 01-01 / 370 от 21 мая 2019 г.) мной было выдано Распоряжение о созыве такого заседание 22 мая 2019 года в 12:00. В то же время, в соответствии с положениями Регламента Верховной Рады Украины при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности, регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете завтра включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины", - говорится в письме Парубия Зеленскому.

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Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании 01

Стоит отметить, что согласно повестке дня, опубликованной на сайте Верховной Рады, парламентарии рассмотрят два законопроекта: о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон о публичных закупках, однако номера документов отсутствуют.

Вместе с тем, законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках зарегистрирован в Раде под №10317.

Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании 02
Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения Радой на внеочередном заседании 03

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