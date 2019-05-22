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22.05.19 11:08

Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

Сегодня утром восемь военнослужащих ВСУ из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации.

Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.

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"Более подробные сообщения о происшествии будут оперативно опубликованы с поступлением новой информации", - добавили в пресс-центре ОС.

Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС 01

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