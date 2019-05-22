Восемь воинов ВСУ отклонились от маршрута и были задержаны наемниками РФ в районе Новотроицкого, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - сказано в сообщении.
Отмечается, что военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.
"Более подробные сообщения о происшествии будут оперативно опубликованы с поступлением новой информации", - добавили в пресс-центре ОС.