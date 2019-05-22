В МВФ опровергли информацию СМИ о том, что фонд досрочно сворачивает миссию в Украине

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда продолжает работу в Украине по ранее запланированному двухнедельному графику.

Об этом сообщили в украинском представительстве Фонда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Работа миссии продолжается, – сообщили в представительстве. – Работа экспертов МВФ продолжается в настоящее время по графику".

Ранее глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы.

По итогам работы миссии должны принять решение о готовности Украины к получению нового транша в размере 1,3 миллиарда долларов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гройсман встретился с представителями МВФ

Отметим, что среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения с рыночными ценами, проведения реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета. Также к этим требованиям добавились введение уголовной ответственности за незаконное обогащение, которую Конституционный Суд признал неконституционным.

Вместе с миссией МВФ в Украине работают представители ЕС, принимающие решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделении нового транша в размере 500 млн евро. В то же время для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.

Также на Цензор.НЕТ: Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко