Зеленский внес в Раду свой первый законопроект

Законопроект №10317 опубликован на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

"Принятие законопроекта позволит законодательно урегулировать вопрос своевременной закупки товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, а также обеспечит однозначное применение норм законов о выборах и устранения их неточностей в части осуществления избирательными комиссиями закупок указанных товаров и услуг", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроектом предусмотрено, что жалобы, которые участники торгов подают о результатах закупок, связанных с выборами, не будут останавливать подготовки к проведению выборов.

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Сейчас законопроект зарегистрировали на сайте парламента и отправили на обработку комитета. Этот законопроект Зеленский определил как неотложный.