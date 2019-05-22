Сегодня подам заявление об отставке в Раду, - Гройсман. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил сегодня во время заседания правительства.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сегодня свое заявление я подам в Верховную Раду", - сказал он.

Он напомнил, что заявил о своих намерениях уйти в отставку в понедельник.

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Он отметил, что когда Президент Владимир Зеленский в Верховной Раде попросил правительство пойди в отставку, это показало то, что "его команда имеет свой план, как в будущем реагировать на те вызовы, которые никуда не делись".

"За должность я не держусь, поэтому сделал тот шаг, который считал необходимым", - сказал Гройсман.

Он добавил, что он и правительство будут делать все, чтобы обеспечить стабильность в стране.

Также он подчеркнул, что где бы он ни был в будущем, Украина для него - "это не просто место на карте".

Напомним, ранее глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что из-за отставки премьера Владимира Гройсмана коллапса системы управления и экономики не произойдет.