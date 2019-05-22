Богдан не имеет права занимать должность главы АП сразу по 2 критериям закона об очищении власти, - экс-глава департамента Минюста по вопросам люстрации Козаченко

Об этом сообщила экс-директор департамента Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно открытой информации Андрей Богдан занимал д​олжность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики. Впервые его назначил на эту должность Азаров 17.03.2010, освободил 14.02.2011 своим указом тогда президент Янукович. Потом Азаров снова назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11.07.2013, а освободил уже Яценюк после Революции Достоинства 5.03.2014 года по собственному желанию.

Закон об очищении власти установил критерии, по которым действует временный запрет (ч. 3 ст. 1 закона) - в течение 10-ти лет со дня вступления в силу данного Закона должности, в отношении которых осуществляется очистка власти (люстрация), не могут занимать лица, указанные в частях первой, второй, ст. 3 этого Закона", - напомнила Козаченко.

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По ее словам, имеются сразу 2 критерия, по которым Богдан подпадает под действие закона о люстрации, в то время как согласно ч. 3 ст. 1 для запрета достаточно наличия одного критерия.

"П. 5 части первой ст. 3: запрет, предусмотренный частью 3 ст. 1 этого Закона, применим к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года должность (должности) в период с 25.02.2010 по 22.02.2014 (пунктом 5 предусмотрена должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, которую Андрей Богдан совокупно занимал больше года.

П. 1 части второй ст. 3: запрет применяется к лицам, которые занимали должность (должности) в период с 21.11.2013 по 22.02.2014 и не были освобождены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию (пунктом 1 предусмотрена должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, которую Андрей Богдан занимал в указанный период и уволился с нее не в этот период, а значительно позже", - пояснила Козаченко, добавив, что меры по очистке власти применяются к должностям определенным в ст. 2 закона о люстрации, в частности в ч. 5 ст. 2 упоминается должность Главы Администрации Президента Украины.

"Вынесение указа вопреки закону означает, что Президент ставит себя выше закона и демонстрирует на всю страну настоящее отношение к верховенству права", - резюмирует экс-директор департамента Министерства юстиции по вопросам люстрации.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой АП.

Ранее сам Богдан заявил, что должность главы АП не относится к госслужбе и не подпадает под люстрацию.



