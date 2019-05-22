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22.05.19 11:57

Мурал с изображением Петлюры открыли в Киеве

На одном из многоэтажных жилых домов в Соломенском районе столицы появился мурал с изображением председателя Директории и главного атамана войск и флота УНР Симона Петлюры.

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Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Мурал появился на доме, расположенном по адресу ул. Зои Космодемьянской, 18. Площадь изображения - 150 кв. м. На его создание художник Андрей Пальваль потратил 5 дней, использовав при этом 370 баллончиков краски.

В открытии мурала приняли участие депутаты Киевсовета, директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, местные жители.

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22 мая исполняется 140 лет со дня рождения Симона Петлюры - одного из ведущих деятелей украинской революции 1917-1921 гг.

Напомним, 21 января в Киеве открыли мемориальный барельеф Петлюры.

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