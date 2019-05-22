Активисты "Чесно" и "Центр UA" – нардепам: "Уберите мажоритарку и откройте списки. Не становитесь соучастниками заговора"

Об этом говорится в сообщении на сайте "Чесно", сообщает Цензор.НЕТ.



"Мы убеждены, что введение любой другой системы на внеочередных или очередных выборах будет означать предательство ожиданий избирателей, как со стороны 302 народных депутатов, которые подписались под коалиционным соглашением 2014 года, так и предательство ожиданий избирателей новоизбранного президента Владимира Зеленского, который обещал открытые списки в своей программе, и во время инаугурационной речи призвал народных депутатов принять пропорциональную систему с открытыми списками", - говорится в сообщении.

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Активисты подчеркнули, что законопроект о внесении изменений в избирательный закон в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады даже не зарегистрирован. Проект Избирательного кодекса 3112-1, который вводит открытые региональные списки на парламентских и местных выборах, не прошел утверждение профильным комитетом и не стоит на повестке дня. При этом народные депутаты рассмотрят другой проект закона, которым предлагается переход на пропорциональную систему с закрытыми списками, говорится на сайте движения.



"Если его рассмотрят и примут сегодня, депутаты не оставят избирателям и гражданскому обществу никаких шансов полноценно с ним ознакомиться. Народ по Конституции является единственным источником власти, но правила, по которым будут избираться народные депутаты, без "лишних" консультаций определят сами депутаты", - говорится в сообщении.



Активисты отмечают, что в предлагаемом законопроекте изменение избирательных правил предусматривает не только переход на пропорциональную систему с закрытыми списками, но и снижение проходного барьера и внедрение императивного мандата.



"Избранный по таким правилам парламент не только будет иметь трудности с формированием коалиции и принятием реформаторских решений, но и станет территорией внутрипартийной диктатуры. Переход на закрытые списки и предоставление партиям императивного мандата выглядят как откровенный картельный сговор политических элит для сохранения себя во власти. Мы призываем депутатов Верховной Рады Украины не становиться соучастниками заговора, который может перечеркнуть надежды граждан на формирование подотчетного представительного органа власти, каким должен быть парламент", - подчеркнули активисты.

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Они призвали президента Владимира Зеленского и народных депутатов найти способ провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с открытыми региональными списками.



"Это возможно только при условии принятия проекта Избирательного кодекса № 3112-1 или проекта закона "О выборах народных депутатов Украины" № 7366-3 и проведения очередных парламентских выборов в последнее воскресенье октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Верховная Рада проводит внеочередное заесдание, на котором рассматриваются изменения в избирательное законодательство.