ВККСУ после двухдневной блокады "активистами" работает в штатном режиме и продолжает квалифоценивание судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Блокировки работы ВККСУ так называемыми активистами, которое продолжалось в течение двух дней, сегодня нет.

В Комиссии, в частности, продолжается проведеание квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

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Отмечается, что вчера, 21 мая 2019 года, с лицами, которые блокировали здание ВККСУ, а также с членами Комиссии встретился председатель ССУ Олег Ткачук. Он выразил обеспокоенность многочисленными агрессивными судебными атаками против членов Комиссии, а также достоверно скоординированными атаками в информационном пространстве, не способствующими продолжению качественных изменений, которые проводит Украина при поддержке международных партнеров.