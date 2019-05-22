"Батькивщина" будет голосовать за изменения в избирательное законодательство, - нардеп Одарченко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявил народный депутат от фракции Юрий Одарченко.

"Несмотря на то, что в нашей фракции есть депутаты-мажоритарщики, "Батькивщина" будет голосовать за отмену мажоритарки на досрочных парламентских выборах", - сказал он.

Парламентарий отметил, что не все народные депутаты заинтересованы в отмене мажоритарной системы.

"Здесь возникает ключевой вопрос, насколько поддержит, например, "Народный фронт", который имеет рейтинг ниже одного процента и теоретически заинтересован в мажоритарной системе. Но действительно есть политическая верхушка, которая хотела зайти в парламент не только мажоритарно, но и иметь партийный список. И поэтому для них предлагается определенная "морковка" в виде снижения проходного барьера до 3%", - заявил представитель "Батькивщины".

Одарченко убежден, что в Верховной Раде все же найдутся необходимые голоса, чтобы закон об отмене мажоритарной системы был принят.

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