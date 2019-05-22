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22.05.19 12:37

Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

Глава партии "Слуга народа" Иван Баканов назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины.

Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

Соответствующий указ опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

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С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

С 2 декабря 2017 - глава партии Слуга народа. В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов - глава предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

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