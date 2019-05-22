Зеленский назначил Баканова первым заместителем главы СБУ

Соответствующий указ опубликован на сайте АП, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем Председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Чого ви хлопаєте?" - у Зеленского показали свою версию инаугурации. ВИДЕО

С 25 января 2013 Баканов был руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Их основатель и конечный бенефициар - "Грин Фемили" Лтд (Green Family Ltd) - зарегистрирован на Кипре, в Никосии. Там указаны два руководителя - Оксана Лазаренко (жена Ивана Баканова) и Марина Разомова-Георгиу.

С 2 декабря 2017 - глава партии Слуга народа. В президентской предвыборной кампании 2019 Иван Баканов - глава предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Читайте интервью с Иваном Бакановым на "Цензор.НЕТ": Глава штаба Зеленского: "К нам приходили с предложением: каждый десятый в списке - за подсчет. И нам вообще ничего не надо делать"