Я - слуга народа, поэтому где скажут работать, там и устраивает, - Герус о своей новой должности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сообщилл в ходе брифинга.

На вопрос о том, устраивает ли Андрея Геруса должность представителя президента в Кабмине, он заявил:

"Я – слуга народа, поэтому где скажут, там и устраивает", - отметил Герус.

"Решение о моем назначении происходило после соответствующих консультаций с президентом, главой Администрации президента и с заместителями главы Администрации президента. Об этом назначении я услышал от президента Украины, он принимает такие решения", - добавил представитель президента в правительстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Геруса представителем Президента в Кабмине (обновлено)

Андрей Герус - бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения в НКРЭКУ работал директором по инвестиционной деятельности ООО "Конкорд Капитал". После увольнения из НКРЭКУ летом 2015 года вернулся в "Конкорд Капитал" на должность исполнительного директора.