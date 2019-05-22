Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.05.19 13:15

Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ

27 судей Окружного административного суда города Киева из 30 назначенных на квалификационное оценивание повторно не явились на экзамен.

Судьи Окружного админсуда снова не явились на экзамен: квалификационное оценивание сорвано, - ВККСУ

Об этом информируют в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"21 мая 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины проходила сдача экзамена в рамках квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Однако 27 судей окружного административного суда города Киева не явились на оценивание. Таким образом, экзамен в помещении Комиссии 21 мая 2019 года сдавали лишь трое судей ОАСК", - информируют в ВККСУ.

В Комиссии напоминают, что 17 апреля 2019 года 34 судьи окружного административного суда города Киева не явились на экзамен, указав основанием временную нетрудоспособность.

Решением Комиссии от 8 мая 2019 года этим 34 судьям причины неявки на экзамен признаны уважительными и перенесена сдача экзамена на 21 мая 2019 года.

Читайте также: 34 судьи, включая выносивших решение по "Приватбанку", внезапно заболели и не явились на квалификационное оценивание ВККСУ

Сообщается, что сейчас Комиссия ожидает официальные документы о причинах повторного отсутствия судей ОАСК на квалификационном оценивании.

Также в ВККСУ напоминают, что под стенами ВККСУ утром 20 мая 2019 года так называемые активисты начали блокирование здания и ограничили доступ отдельных членов Комиссии в помещение.

Таким образом, отмечают в Комиссии, проведение заседания ВККСУ в пленарном составе по квалификационной оценке судей было сорвано.

В Комиссии напоминают, что квалификационное оценивание осуществляется для всех судей страны без исключений. Отказ от прохождения оценивания является основанием для увольнения судьи.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100