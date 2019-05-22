Бизнесмен Нагорный, которого подозревали в госизмене, вышел на свободу

Об этом сообщил в Facebook его адвокат Евгений Солодко, передает Цензор.НЕТ.

"День прожит не зря - Тимофей Нагорный из-под стражи освобожден!" – написал Солодко.

Других подробностей он не сообщил.

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Напомним, 4 октября Нагорного арестовали с возможностью внесения залога в 528,6 тыс. грн. 8 октября в Службе безопасности Украины подтвердили задержание бизнесмена Нагорного. Его подозревают в государственной измене.

Судебное заседание длилось всего 15 минут. Адвокат сообщила, что Нагорный не ознакомился с материалами дела, не получил на руки постановление суда и попросил отложить рассмотрение дела. 11 октября Нагорный вышел на свободу из следственного изолятора, однако 22 октября вновь был арестован.

Глава управления СБУ Киева и области Олег Валендюк сообщил, что Нагорный должен был создать в Украине политическую партию для продвижения интересов России.