Указ Зеленского о назначении Богдана главой АП будет обжалован в связи с нарушением закона о люстрации, - Егор Соболев

Об этом заявил журналистам один из авторов закона о люстрации Егор Соболев ("Самопомич"), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я говорил с Татьяной Козаченко, возглавлявшей люстрационный комитет, и сегодня возглавляющую ГО "Народная люстрация", она уверила, что все документы уже готовятся. Кроме того, у нее есть идея предложить типовой иск, которым могли бы воспользоваться другие граждане", - заявил Соболев.

Парламентарий пояснил по каким параметрам Богдан подпадает под действие закона о люстрации: "Он работал в правительстве Николая Азарова уполномоченным по антикоррупционной политики. Правительство времен Януковича прославилось тем, что построило практически идеальную коррупционную машину. Ясно, что человек. Отвечающий в правительстве за антикоррупционную политику, не мог этого не видеть. Честный человек должен был выйти к людям и сказать о том, что видит. Однако, Богдан этого не сделал".

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Нардеп опроверг информацию о том, что поскольку пост главы АП не является государственной службой, то закон о люстрации на него не распространяется.

"В законе об очищении власти четко написано, что пост главы Администрации президента не может быть назначен люстрированный человек. А закон о госслужбе лишь не запрещает назначать на эту должность без конкурса", - пояснил Соболев.

Также он обратился к Зеленскому с требованием не нарушать закон.

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"Президент Зеленский нарушает закон об очищении власти. Это плохое начало для того, кто обещал новую политику в управлении государством. То же делал Порошенко, который пришел с очень сладкими словами в 2014 году. Я говорил Порошенко, что не стоит нарушать закон об очищении власти, потому что это обернется для него политической катастрофой. Я хочу это повторить президенту Зеленскому. Если возвращать людей Януковича, то это будет очень плохо для Украины и еще хуже для самого Зеленского", - заявил Соболев.