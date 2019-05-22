Президент пошел по пути тотальной конфронтации с Конституцией. Неприятный запах 2010-го, - Бурбак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НФ, об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Сегодня третий день после инаугурации новоизбранного Президента. Наступила новая политическая реальность. Шокирующая. Таким образом вся власть осталась у Президента. Неприятный запах 2010 года, когда Янукович неконституционно формировал коалицию и насиловал Конституцию", - подчеркнул он.

"Парламент превращен в "хромую утку", законодательный орган вытолкнут в режим избирательного процесса. Под вопросом стабильная работа Кабинета Министров. После заявленного в инаугурационной речи требования об отставке правительства, соответствующее заявление написал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман", - отметил Бурбак.

Он подчеркнул, что высшая законодательная и высшая исполнительная власть по инициативе новоизбранного Президента сегодня находятся в подвешенном состоянии.

"Дестабилизация работы высших органов исполнительной и законодательной власти означает, что на сегодня всю ответственность за ситуацию в Украине несет единственное должностное лицо - Президент Украины", - сказал руководитель фракции НФ.

Он отметил, что Президент Зеленский, распустив парламент и дестабилизировав Кабинет Министров, единолично принял ответственность за все решения власти.

"Вчера Президент допустил ошибку. Настолько большую, что это больше, чем ошибка. Новый Президент нарушил Конституцию, на которой за сутки перед тем принимал присягу на трибуне Верховной Рады. В первый день на Банковой господин Зеленский подписал указ о роспуске парламента, не имея конституционных оснований. Трагический факт для начала новой политической истории Украины. Начинать с нарушения Конституции - путь в трясину, на дне которой покоится много ранее многообещающих политических карьер", - подчеркнул руководитель фракции НФ.

Он напомнил, что 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из состава коалиции, в результате чего по Конституции парламент получил 30 дней на формирование нового большинства.

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"Отдельно подчеркиваю, ни до 17 мая, ни тем более после 17 мая у Президента не было никаких законных оснований издавать указ о роспуске парламента. Выход "Народного фронта" из коалиции - таково было наше политическое предложение Президенту предложить общую повестку дня.

Свой план фракция "Народный фронт" предложила и озвучила. В то же время - это был шаг, который максимально высоко поднимал правовой запрет на роспуск Верховной Рады", - подчеркнул Бурбак.

"Президент пошел по пути тотальной конфронтации с Конституцией, парламентом и правительством. Абсолютно не объяснимая логика Президента, который сначала подписывает антиконституционный указ о роспуске парламента, а сегодня просит парламент прийти и голосовать", - отметил Бурбак.

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