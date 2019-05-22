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22.05.19 14:02

Для введения открытых списков нужно принять Избирательный кодекс: Рада не успеет это сделать, - Березюк

Для введения открытых списков необходимо принять Избирательный кодекс, что депутаты уже не успеют сделать.

березюк

Об этом заявил журналистам глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"С одной стороны люди должны знать за кого голосуют, с другой – открытые списки это возможность каждого гражданина голосовать за каждого кандидата в списке, а для этого надо принять Избирательный кодекс", - сказал он.

Напомним, Избирательный кодекс уже принять в первом чтении. Ко второму чтению в него внесены около 4 тысяч поправок. Профильный комитет еще не подготовил его ко второму чтению.

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Один из авторов законопроекта Леонид Емец (НФ) заявлял, что ожидает от новоизбранного президента Зеленского инициативы о принятии Избирательного кодекса, в котором имеются открытые избирательные списки. По его словам, комитет смог бы согласовать все поправки при интенсивной работе.

Вице-спикер Оксана Сыроид в свою очередь заявила в кулуарах Рады, что нардепы от БПП блокируют проведение заседания комитета по подготовке нового Избирательного кодекса.

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