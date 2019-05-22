Кремль надеется, что Европа повлияет на Киев в вопросе языка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона ставит этот вопрос активно, инициативно в ходе своих контактов с европейскими лидерами, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что они смогут использовать свое влияние на украинскую сторону, чтобы способствовать обеспечению этих прав".

"Мы хотели бы, чтобы на Украине обеспечивались права национальных меньшинств, - добавил Песков. - Мы знаем, сколько людей говорит на русском языке в Украине, и, конечно, мы все-таки предпочли бы видеть, чтобы права этих людей были обеспечены. Сейчас, к сожалению, об этом говорить не приходится".

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Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

В понедельник, 20 мая, члены Совета безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного делегацией РФ относительно украинского "языкового закона".