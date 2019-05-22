Новое правительство будет сформировано после парламентских выборов, - Герус

Об этом он заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"По моему мнению, новое правительство будет сформировано после выборов, когда будут парламент и новая коалиция. Это не мое мнение, это так законодательство говорит, и другого пути нет. Я не думаю, что сейчас вдруг возникнет какая-то такая ситуация, когда вместо одного правительства будет другое", - заявил Герус.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский назначил члена своей команды, отвечающего за вопросы энергетики и ЖКХ, Андрея Геруса представителем главы государства в Кабинете министров.

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Также на сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман пообещал немедленно подать в отставку. По словам министра экологии Остапа Семерака, Верховная Рада обязана рассмотреть заявление Гройсмана об отставке в течение 10 дней.