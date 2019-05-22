Реакцию Рады получили, дальше будем выстраивать нашу тактику по имеющимся планам А, В или С, - представитель Зеленского Стефанчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам после внеочередного заседания парламента, на котором нардепы отказались рассмотреть изменения президента Зеленского в избирательную систему.

Напомним, Зеленский предлагал упразднить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5% до 3%, оставив при этом закрытые списки партий. также следует отметить, что менять избирательное законодательство запрещено после публикации указа о роспуске парламента.

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На вопрос когда будет опубликован указ и попытается ли Зеленский еще раз изменить избирательное законодательство до публикации, а значит до начала избирательной кампании, Стефанчук сказал: "Я думаю, что еще будут консультации. Мне нужно по этому поводу переговорить с президентом".

Комментируя, почему Зеленский настаивает на принятии избирательного кодекса, предусматривающего закрытые списки, Стефанчук сказал, что технически не хватает времени, чтобы проработать открытые списки.

"Это была попытка Владимира Зеленского сделать шаг навстречу. Мы всегда говорили, что за избирательный кодекс, но технически не успеваем его проработать, поэтому вчера достигли компромиса. Он не самый лучший, но дает надежду на новую политику, чтобы в парламент пришли новые люди", - указал Стефанчук.

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"У нас есть несколько планов, но они зависели от того, какая будет реакция Верховной Рады. Мы реакцию получили, дальше мы будем выстраивать нашу тактику по плану А, В или С которые у нас есть", - резюмировал представитель Зеленского.