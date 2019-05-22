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22.05.19 15:09

Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

Внеочередные выборы в Раду, очевидно, будут проходить по действующему закону, - замглавы АП Рябошапка

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина – по мажоритарной системе", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на вопрос о том, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, Рябошапка сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".

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Замглавы АП отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

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