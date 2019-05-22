Законопроекты Зеленского о выборах – возврат к традициям времен Ющенко, Януковича и Порошенко, - Найем

Об этом нардеп Мустафа Найем сказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вопрос в том, чем мотивированы изменения в законодательство. На данный момент они не мотивируются ни интересами граждан, ни принципами, с которыми мы шли в Раду после Майдана. Сейчас все делается только под одно - чтобы некоторые партии могли провести больше людей в Верховную Раду. Это ничем не отличается от традиций времен Ющенко, Януковича и Порошенко", - сказал он.

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Найем уверен, что Зеленский должен выполнить свои обещания по принятию избирательной системы с открытыми списками.

"То, что написано в объяснительной записке, что якобы не успевают рассмотреть избирательный кодекс... Извините, но не мы принимали решение о роспуске парламента. Оно правильное, но время есть. Давайте выборы сделаем через три месяца", - отметил политик.