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22.05.19 15:22

В представительстве ЕС считают, что Зеленский сумеет воплотить решение о роспуске Рады

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прокомментировал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

мингарелли

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.

Также он ответил на вопрос о том, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС. "Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня Верховная Рада сорвала голосование по изменениям закона о выборах, отказавшись включить его в повестку дня.

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