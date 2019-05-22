Закона о референдуме нет. Провести его нельзя, - Залищук

Об этом заявила нардеп Светлана Залищук, комментируя слова главы АП Андрея Богдана о вынесении на референдум вопроса о мирных переговорах с Россией, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день нет закона о референдуме. Конституционный Суд отменил старый закон Януковича. В новых условиях, когда закона нет, то и провести такой референдум нельзя", - сказала парламентарий.

Залищук напомнила, что в Раде зарегистрирован законопроект о референдуме 2145-а и призвала депутатов, как можно скорее его принять.

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"Именно он не позволит манипулировать границами Украины, нашим суверенитетом и государственностью. Закон прописан так, что не позволяет президенту или любой политсиле вынести на всенародное голосование вопросы, касающиеся фундаментальных основ государственности. Если бы мы этот закон приняли, можно было бы не переживать о новых заявлениях главы АП", - отметила политик.

Также по ее мнению, сегодня понятие референдума используют в политических целях, "подменяют цель понятием, а наша цель – борьба с российской агрессией".

Ранее глава АП Богдан предложил вынести на референдум вопрос мира с РФ.