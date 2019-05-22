Цензор.НЕТ

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22.05.19 16:08

"Цензор.НЕТ" подвергается массированной DDoS-атаке вторые сутки

Новостной политико-экономический интернет-портал "Цензор.НЕТ" вторые сутки подвергается хакерским DDoS-атакам.

"Цензор.НЕТ" подвергается массированной DDoS-атаке вторые сутки

По оценкам специалистов один час такой DDoS-атаки может стоить от 3000 грн и выше.

Подобных масштабных и продолжительных атак на сайт "Цензор.НЕТ" не было с 2014 года во время Революции достоинства и летний период российской агрессии против Украины.

ИТ-специалисты нормализовали ситуацию, и все ресурсы на сайте работают должным образом. Сбои в работе могут наблюдаться лишь у определенной части наших читателей.

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Редакция пока не имеет информации с чем связаны попытки вывести из строя наш сайт и кто является заказчиком ddos-атаки. Просим извинить за возможные перерывы в работе сайта, поскольку DDoS-атака продолжается.

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