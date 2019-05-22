Родные заложников Кремля просят Зеленского сказать, кто будет заниматься освобождением пленных

Обращение размещено на сайте Объединения родственников политзаключенных Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

"В эти дни мы стали свидетелями серии назначений новой президентской администрации. И сейчас находимся в ожидании публикации имен, которые будут заниматься гуманитарным блоком, в том числе, будут отвечать за вопросы, связанные с освобождением незаконно удерживаемых Россией лиц", - сказано в обращении.

Родственники пленных и политзаключенных просят Зеленского прислушаться к их опыту и предлагают 6 шагов, способствующих освобождению украинских заложников Кремля.

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Прежде всего они настаивают на том, чтобы ввести должность Уполномоченного Президента по вопросам освобождения заложников Кремля. Он и его команда должны работать над освобождением и тех, кого удерживают в ОРДЛО, и тех, кого содержат в Крыму и в РФ.

Также авторы обращения предлагают создать при Администрации Президента Координационный Совет по вопросам освобождения заложников.

Кроме этого, они предлагают усовершенствовать украинские санкции против РФ и поддержать продвижение на уровне ЕС принятие EU Global Human Rights Act. И поддержать два законопроекта - №9438 о введении ответственности за преступления против человечности и "О правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложники, или осуждены на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами" - этот закон устанавливает статус заложника и гарантирует государственную поддержку заложникам и их семьям.

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Под обращением подписались 10 общественных организаций, объединяющих родственников заложников Кремля, пленных ОРДЛО и правозащитников.