Почти 40 млн грн, полученные от продажи имущества коррупционеров, направили на жилье для участников АТО

Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

"Правительством утвержден Порядок и объемы направления нераспределенного остатка средств, источником формирования которых в 2017 году были поступления конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения", - сказано в сообщении.

30 млн гривен получит Министерство внутренних дел. Эти деньги должны быть потрачены на реконструкцию общежития под жилье для полицейских в Северодонецке Луганской области.

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Министерство соцполитики получит 9,8 млн гривен. Эти средства пойдут на выплату компенсаций за наем жилья участникам боевых действий, являющимся переселенцами или инвалидами третьей группы вследствие войны.