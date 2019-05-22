Задержана банда, занимавшаяся разбоем, выдавая себя за сотрудников СБУ, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Подозреваемые, используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины совершали разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, после чего завладевали имуществом водителей и их пассажиров.

Во время одновременных обысков по адресам фигурантов обнаружена спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочная одежда, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовали во время разбойных нападений, а также наркотические средства и вещи, принадлежащие потерпевшим.

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Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратурой действия участников ОПГ квалифицированы по ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами), ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотического средства), ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) УК Украины.

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Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.