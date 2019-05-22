Раскопкам на Почтовой площади в Киеве присвоен статус памятника национального значения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

"Правительство одобрило изменение категории памятника "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева" на Почтовой площади в г.. Киеве на категорию национального значения, а также присвоило ему охранный номер 260094. Соответствующее решение принято на заседании Кабинета Министров Украины 22 мая. Памятник "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", обнаруженный в ходе археологических исследований на Почтовой площади в Киеве, имеет особую историческую и культурную ценность, а именно артефакты, относящиеся к древнейшим страницам истории Украины в целом и Киева в частности, а также требует обеспечения дальнейшего сохранения и музеефикации", - говорится в сообщении.

"Почтовая Площадь в Киеве является уникальным центром Украины-Руси. Памятник очень интересный и ценный с археологической и исторической точки зрения, ведь эти находки датируются X-XI веком. Эти фрагменты улиц древнего Киева является свидетельством нашей древней истории. Министерство культуры с момента обнаружения памятника поддержало инициативу о предоставлении этому объекту статуса памятника национального значения. Отныне "Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева", а в народе просто "Почтовая" стал памятником археологии и истории национального значения. Спасибо коллегам по Правительству за понимание и поддержку этого важного вопроса, а также неравнодушной общине Киева", - отмечает Министр культуры Украины Евгений Нищук.

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