Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению ", - сказал Рябошапка.
В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.
"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", - отметил заместитель главы АП.
Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.