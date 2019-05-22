Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.05.19 17:05

Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты относительно процедуры импичмента и отмены депутатской неприкосновенности.

Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению ", - сказал Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит Раду отменить депутатскую неприкосновенность и принять новый Избирательный кодекс: "Это далеко не все, что вы можете сделать, но для начала достаточно"

В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.

"Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого", - отметил заместитель главы АП.

Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский будет вносить в Раду законопроект об импичменте президента, - Богдан. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100