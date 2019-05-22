Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку. ДОКУМЕНТ

Об этом Гелетей сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Горжусь каждым своим рабочим днем ​​в Управлении государственной охраны Украины. Вместе с тем, понимаю, что новоизбранный Президент Украины должен формировать свою собственную команду. Для себя я решил, что напишу рапорт на увольнение после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно", - говорится в сообщении начальника УГО.

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Напоминаем, Гелетей был министром обороны Украины с 3 июля по 14 октября 2014 года, с 15 октября 2014 занимал должность главы УГО.





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