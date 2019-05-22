Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
В сообщении отмечается: "Ранее в различных государственных реестрах данные дублировались, что приводило к неудобствам в получении услуг. Ведь гражданам приходилось каждый раз собирать одни и те же справки для различных учреждений.
В системе "Трембита" обмен данными происходит без участия человека, что делает получение услуги быстрым, уменьшает количество ошибок и коррупционных рисков.
Например, "Трембиту" можно эффективно использовать для реализации правительственной программы Доступные лекарства.
Система позволяет проверять законность получения аптеками возмещения из госбюджета.