Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ранее в различных государственных реестрах данные дублировались, что приводило к неудобствам в получении услуг. Ведь гражданам приходилось каждый раз собирать одни и те же справки для различных учреждений.

В системе "Трембита" обмен данными происходит без участия человека, что делает получение услуги быстрым, уменьшает количество ошибок и коррупционных рисков.

Например, "Трембиту" можно эффективно использовать для реализации правительственной программы Доступные лекарства.

Система позволяет проверять законность получения аптеками возмещения из госбюджета.

Также читайте: Минздрав создал госпредприятие для управления системой eHealth. ДОКУМЕНТ