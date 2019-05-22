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22.05.19 17:28

Система для обмена информацией между государственными органами "Трембита" заработала в Украине, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал информацию о том, что в Украине заработала электронная система "Трембита", которая позволяет ведомствам и органам власти безопасно и оперативно обмениваться информацией.

гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Ранее в различных государственных реестрах данные дублировались, что приводило к неудобствам в получении услуг. Ведь гражданам приходилось каждый раз собирать одни и те же справки для различных учреждений.

В системе "Трембита" обмен данными происходит без участия человека, что делает получение услуги быстрым, уменьшает количество ошибок и коррупционных рисков.

Например, "Трембиту" можно эффективно использовать для реализации правительственной программы Доступные лекарства.

Система позволяет проверять законность получения аптеками возмещения из госбюджета.

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