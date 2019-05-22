Глава АП Богдан опубликовал заявление о прекращении адвокатской деятельности. ДОКУМЕНТ

Фото документа он опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Закончилась эра адвокатская началась эра государственная", - прокомментировал он фотографию.

"Сегодня сделал важный шаг - прекратил адвокатскую деятельность о чем сообщаю всем. Спасибо друзьям, клиентам и коллегам-адвокатам! С Вами было весело!!", - написал глава АП.

Богдан пообещал избегать вопросов, связанных конфликтом интересов с его адвокатской деятельностью.

"Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но Вас интересует одно, поэтому поясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - подытожил Богдан.

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Накануне, 21 мая, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

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Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.