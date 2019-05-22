Глава АП Богдан попадает под действие закона о люстрации, - замминистра юстиции Петухов

Об этом написал в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, информирует Цензор.НЕТ.

"Должность Главы Администрации Президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 Закона, как такая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация)", - написал Петухов.

Поэтому, утверждает он, совершенно неважно, что глава АП не является госслужащим. Точно так же госслужащими не являются прокуроры и судьи - но на них распространяются люстрационные ограничения.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. … Обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа. Министерство юстиции предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона. Мы готовы это сделать и в этом случае", - заверил замминистра.

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По словам Петухова, лица, оставившие свои должности до вступления закона об очищении власти в силу, не внесены в реестр. Но на них также распространяется запрет занимать публичные должности до 2024 года.

Петухов также напомнил, что люстрация была одним из первых требований Революции Достоинства, и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона.

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Накануне, 21 мая, президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана, который ранее был его советником по юридическим вопросам, главой своей администрации. По данным журналистов, он сделал это вопреки рекомендациям спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера.

Бывший глава Министерства юстиции по вопросам люстрации Татьяна Козаченко утверждает, что Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента сразу по 2 критериям закона об очищении власти.

Один из авторов закона о люстрации, народный депутат Егор Соболев пообещал, что назначение Богдана будет оспорено в суде.

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