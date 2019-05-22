Зеленский назначил Пристайко заместителем главы АП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе №317/2019 от 22 мая.
"Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем Главы Администрации Президента Украины", - сказано в Указе.
Вадим Пристайко родился в Одесской области 20 февраля 1970 года. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли (магистр).
Трудовую деятельность начал в 1993 году (соучредитель информационной компании "Электронные вести"). Позже работал главным экономистом, начальником отдела, замначальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины (1994-1997), заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления Министерства иностранных дел Украины (1997-2000); консулом Генерального консульства Украины в г. Сидней, Австралия (2000-2001); главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины (2001-2002), советником по политическим вопросам, временным поверенным (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде (2002-2006), замдиректора департамента НАТО (2007-2009), советником-посланником, заместителем руководителя миссии Посольства Украины в США (2009-2012), чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде (2012-2014), замминистра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первым замминистра иностранных дел Украины (2014-2017). С 2017 года и до последнего времени возглавлял миссию Украины при НАТО.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Напомним, ранее Вадим Пристайко заявлял, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение от президента Украины Владимира Зеленского.