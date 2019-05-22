"Положения Конституции не были соблюдены", - Порошенко прокомментировал попытку Зеленского распустить ВР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его твиттере.

Порошенко отметил: "Иметь большинство в ВР - естественное желание Президента. И в свое время я после выборов 25 мая сделал все, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Единственная проблема в том, что демократия - это процедура, а Конституция - Основной Закон государства, обязательно надо соблюдать".

Он продолжил: "Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется Президенту, даже когда это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий главы государства".

"На сегодняшний день мы видим, что положения Конституции не были соблюдены - это команда начала деятельность с нарушением Основного Закона. Это точно не может не вызывать беспокойства", - резюмировал Порошенко.

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