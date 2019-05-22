Завтра иду на допрос в ГПУ, где передам материалы по делу Манафорта и "черной кассе" ПР, - Лещенко

Об этом депутат написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"На днях у меня состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул мне переданные мною американскому следствию вещественные доказательства по делу Манафорта. Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - сообщил Лещенко.

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Напомним, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что народного депутата Сергея Лещенко вызовут в Генпрокуратуру, и там, вероятно, вручат ему подозрение. Он отметил, что Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.