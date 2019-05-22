Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.05.19 18:20

Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС

Сегодня, 22 мая, возле арсенала Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаевской области была совершена провокация.

вмс,моряки,вмсу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

"Расчетом охраны выявлены и прекращены противоправные действия, а дежурным подразделением задержан гражданин, который забросил дымовую шашку на военный объект и пытался скрыто оставить место правонарушения. Нарушителя передали в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны", - говорится в сообщении.

Командованием части была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка охраняемой территори на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии сообщено представителей СБУ, Военной службы правопорядка в ВСУ и Национальной полиции в Николаевской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Военная контрразведка СБУ разоблачила вербовку работника военного арсенала спецслужбами РФ. ВИДЕО

Возле арсенала ВМС на Николаевщине была совершена провокация с применением дымовой шашки, - командование ВМС 01

Читайте также: Весь боезапас реактивных снарядов ВСУ перемещен в защищенные хранилища, - Минобороны

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100