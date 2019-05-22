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22.05.19 18:44

Мы примем участие в выборах в Раду. Скоро соберем партийный съезд, на котором состоится серьезное обновление партии, - Порошенко

Петр Порошенко высказался по поводу проведения досрочных парламентских выборов.

Мы примем участие в выборах в Раду. Скоро соберем партийный съезд, на котором состоится серьезное обновление партии, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Порошенко.

В сообщении отмечается: "Любой настоящий политик должен быть готов к выборам, и моя команда к ним готова. Моя команда будет участвовать в выборах в парламент и победит в выборах. В ближайшее время мы соберем съезд партии, на котором состоится очень серьезное обновление и партии, и партийного списка".

Также подчеркивается:"Участие моей команды в выборах в ВР - абсолютно необходимо. Ведь мы должны защитить евроатлантические и европейские достижения Украины, и не дать развернуть страну назад в сторону России и остановить реформы, которые мы начали".

"То, что сегодня происходило в ВР, когда пытались втихаря изменить избирательное законодательство в пользу закрытых списков, - это точно не избирательная реформа и точно не то, в чем сейчас нуждается Украина", - резюмировал Порошенко.

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