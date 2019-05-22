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22.05.19 18:59

Зеленский хочет сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - замглавы АП Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский работает над тем, чтобы активизировать переговорный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Об этом сообщил новоназначенный заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы только что несколько часов говорили с президентом о том, каким образом можно сдвинуть процесс, который застрял на мертвой точке: "Минск", все процессы, включая миротворческий, Трехстороннюю контактную группу, нормандский формат, - сказал он журналистам в среду возле здания АП.

Пристайко отметил, что украинская сторона сейчас хочет узнать о результатах недавнего телефонного разговора Владимира Путина, Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель, и будет планировать свои дальнейшие шаги.

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Напоминаем, 22 мая президент Зеленский подписал указ о назначении замглавы АП постоянного представителя Украины при НАТО Вадима Пристайко.

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