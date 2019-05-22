Уверен, украинцы даже в мажоритарных округах выберут новых политиков, - Зеленский прокомментировал провал своего законопроекта в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства.

Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь.

Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.

То что? Сделаем их вместе? 21 июля!"

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