Уверен, украинцы даже в мажоритарных округах выберут новых политиков, - Зеленский прокомментировал провал своего законопроекта в Раде

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства.
Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс удлинить политическую жизнь.
Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле.
То что? Сделаем их вместе? 21 июля!"