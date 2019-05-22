42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Уже установлено, что мужчина предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг.

Задержали злоумышленника во время очередной попытки развращения ребенка. Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая живет в Одессе, о половогм акте с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение - 500 евро.

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Сейчас фигурант задержан по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Злоумышленнику инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины - ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).