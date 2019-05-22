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22.05.19 19:27

42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции задержали 42-летнего киевлянина, который снимал детское порно, а также вербовал детей для оказания сексуальных услуг. Его жертвами стали девочки в возрасте 9-10 лет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция 01

Уже установлено, что мужчина предлагал проституткам за денежное вознаграждение вербовать несовершеннолетних для оказания сексуальных услуг.

Задержали злоумышленника во время очередной попытки развращения ребенка. Мужчина пытался договориться с матерью малолетней девочки, которая живет в Одессе, о половогм акте с участием ее дочери. За развращение несовершеннолетней он предложил денежное вознаграждение - 500 евро.

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42-летний киевлянин задержан за съемки детского порно и развращение малолетних, - Нацполиция 02

Сейчас фигурант задержан по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Злоумышленнику инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса Украины - ст. 149 (Торговля людьми), ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

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