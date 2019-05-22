Завершено расследование относительно 2 сотрудников спецназа НАБУ, устроивших драку возле помещения САП в сентябре 2018 г., - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Установлено, что указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозой применения физического насилия опасного для здоровья потерпевшего и в превышении власти работниками правоохранительных органов.

Действия подозреваемых окончательно квалифицированы по ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст.365 УК Украины", - говорится в сообщении.

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22 мая подозреваемым и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам для ознакомления.

Справка: ч. 3 ст. 289, ч 2 ст. 365 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 19 сентября 2018 года руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что НАБУ повторно пыталось установить прослушку в САП.

По его словам, работники Управления государственной охраны обнаружили кабель, который тянули в САП из Охматдета.

"Когда обнаружили кабель, приехал спецназ НАБУ освобождать своих. Побили служебную машину САП. Напали на водителя САП. Он сейчас снимает побои, и это все было на глазах полиции", - отметил Холодницкий.

Директор НАБУ Артем Сытник опроверг информацию о повторном установлении средств для прослушки в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.