Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря, - Столтенберг

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на странице организации, информирует Цензор.НЕТ.

"Я рад объявить, что следующая встреча на высшем уровне лидеров Альянса состоится 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО. Я обсуждал подготовку к этому событию с премьер-министром Терезой Мэй на Даунинг-стрит, 10 на прошлой неделе (14 мая), и поблагодарил Великобританию за согласие принять у себя это мероприятие", - заявил он.

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Столтенберг напомнил, что в 1949 году Великобритания была одним из двенадцати членов-основателей НАТО. "Лондон был местом нашей первой штаб-квартиры, поэтому это подходящее место для глав государств и правительств НАТО для планирования будущего Североатлантического альянса. Вместе мы будем решать текущие и возникающие проблемы безопасности и то, как НАТО будет продолжать инвестировать и адаптироваться, чтобы гарантировать, что оно останется опорой стабильности в предстоящие годы", - говорится в заявлении.

Напомним, на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского НАТО представлял помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Альваргонзалес.