Минюст США передаст Конгрессу материалы расследования Мюллера по "российскому делу"

Это решение положило конец противостоянию между комитетом и Минюстом из-за контрразведывательных материалов, собранных в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Министерство юстиции на этой неделе начнет передавать комитету двенадцать категорий материалов, связанных с контрразведкой и деятельностью иностранной разведки", - заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

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Следствие Мюллера на самом деле не вынесло решение относительно того, у президента пытались препятствовать правосудию. Зато соответствующего выводу пришли в Минюсте США, куда были переданы выводы следствия Роберта Мюллера.

Законодатели-демократы настаивают на ознакомлении с полным объемом собранных следствием относительно вмешательства России материалов, несмотря на то, что следствие пришло к выводу об отсутствии доказательств сговора кампании Трампа с Россией на выборах 2016 года.

Президент США Дональд Трамп назвал действия демократов попыткой повлиять на выборы 2020 года.

Напомним, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы. Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством. В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

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