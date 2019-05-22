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22.05.19 21:53

Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия

Администрация социальной сети Фейсбук удалила пост главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что Одессой управляет криминальная группировка "Труханова-Галантерника".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В посте Бутусова от 2 апреля 2019 года говорилось о том, что в "Одессе правит криминальный тандем - мэр Труханов из группировки "Ангела" и "директор Одессы" - Владимир Галантерник, держащий все денежные потоки города и большинство потоков в области".

Также в посте говорилось о том, что тогдашний глава ОГА Михеил Саакашвили требовал от президента Порошенко любыми способами посадить их в тюрьму, посколько упралять областью не устранив мафию невозможно. 

В аргументации администраторов соцсети говорилось о том, что по жалобам третьих лиц текст нарушает их авторские права. 

Текст удаленного поста был опубликован на Цензор.НЕТ в виде статьи "Может ли мафия дать результат на выборах? Эксперимент в Одессе"

Фейсбук заблокировал пост главреда Цензор.НЕТ Бутусова о том, что Одессой управляет мафия 01

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